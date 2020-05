Poslanca SDS na dvorišču pričakal grafit "korupcija"

Ljubljana, 14. maja - Poslancu SDS Franciju Kepi so neznanci z grafitoma popisali fasado hiše in dvorišče, je na seji DZ opozoril poslanec SDS Marijan Pojbič. Kot je razvidno iz fotografij, ki jih je pokazal poslancem, so mu na fasado napisali "krvava narava", na dvorišče pa "korupcija". V SDS so za STA navedli, da taka dejanja obsojajo.