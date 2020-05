Založba Island Records v času epidemije z dobrodelno dražbo predmetov zvezdnikov

New York, 16. maja - Britansko-ameriška založba Island Records napoveduje spletno dražbo, na kateri bo ponudila predmete priznanih glasbenikov. Sredstva bo namenila britanskim in ameriškim organizacijam, ki skrbijo za prizadete v pandemiji koronavirusa. Med drugim bodo naprodaj rokopisa pesmi frontmana U2 Bona in pevke Annie Lennox ter čevlji Amy Winehouse.