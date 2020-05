Prisego izraelske vlade narodne enotnosti preložili na nedeljo

Tel Aviv, 14. maja - Prisego izraelske vlade narodne enotnosti, ki je bila predvidena za danes, so v zadnjem hipu preložili na nedeljo. Kot so sporočili predstavniki strank v vladi, na katere se sklicuje francoska tiskovna agencija AFP, so se za tridnevno preložitev odločili zaradi nezadovoljstva v stranki Likud premierja Benjamina Netanjahuja.