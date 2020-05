Valicon: Zaskrbljenosti zaradi epidemije vedno manj, za skoraj polovico ukrepi ravno pravšnji

Ljubljana, 14. maja - Zaskrbljenosti zaradi epidemije novega koronavirusa je v zadnjem času vedno manj, hkrati pa narašča število tistih, ki menijo, da so ukrepi prestrogi. Še vedno so sicer ukrepi za skoraj polovico vprašanih ravno pravšnji, kaže raziskava, ki jo je izvedla agencija Valicon. Za dobro polovico so protesti na kolesih primeren način izražanja mnenja.