Koalicija in opozicija v razpravi o zaščitni opremi vsaka na svojem bregu

Ljubljana, 14. maja - Tudi v nadaljevanju današnje parlamentarne razprave o vladnem poročilu glede nabav zaščitne opreme koalicijski in opozicijski poslanci ostajajo vsaksebi. Prvi zagovarjajo vsebino poročila in opozarjajo na brezbrižnost prejšnje vlade, drugi pa opominjajo na poslovniško nedopustnost obravnave vladnega sklepa in na sume korupcije pri nabavah opreme.