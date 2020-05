V MAO na ogled potujoča razstava MADE IN - pripovedi obrti in oblikovanja

Ljubljana, 16. maja - V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) bo od danes na ogled potujoča razstava MADE IN - pripovedi obrti in oblikovanja, ki obravnava aktualne problematike današnjega časa, kot sta vzpodbujanje lokalne proizvodnje in potencial novih tehnologij pri ohranjanju dediščine. Razstava je rezultat dvoletnega istoimenskega mednarodnega projekta.