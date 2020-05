Pahor z gruzijsko kolegico o soočanju s pandemijo koronavirusa

Ljubljana, 14. maja - Predsednik republike Borut Pahor in predsednica Gruzije Salome Zurabišvili sta v današnjem telefonskem pogovoru spopadanje z epidemijo novega koronavirusa v svojih državah ocenila kot uspešno in se strinjala, da je še naprej potrebna previdnost, da ne bi prišlo do ponovnih izbruhov covida-19.