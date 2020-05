Obupali so tudi na Košarkarski zvezi Črne gore

Podgorica, 14. maja - Zaradi epidemije novega koronavirusa so obupali tudi na Košarkarski zvezi Črne gore. Kot je sporočil dnevnik Vijesti, je zveza dokončno odpovedala državno prvenstvo, razveljavila vse rezultate, v regionalni ligi ABA II pa bosta nastopili isti ekipi kot lani, in sicer Sutjeska in Lovčen.