Rozman iz Balkan River Defence: Politiki so dregnili v osje gnezdo

Ljubljana, 14. maja - Gibanje Balkan River Defence, ki je ta teden pozvalo k protestom pred DZ v podporo nevladnim organizacijam, napoveduje nadaljevanje akcij. "A tokrat bodo večje, še bolj udarne in vsekakor take, da jih ne bodo mogli preslišati," napoveduje Rok Rozman in opozarja, da je politika dregnila v osje gnezdo. Kritični so tudi v nevladni organizaciji AAG.