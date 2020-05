Štiri delodajalske organizacije s predlogi za tretji protikoronski paket

Ljubljana, 14. maja - Gospodarska zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije ter Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije so pripravili predloge za tretji protikoronski paket, ki ga snuje vlada. Predlagajo nove ukrepe na področju trga dela in na finančnem področju ter nekaj sistemskih ukrepov.