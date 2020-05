Ljubljana, 14. maja - Potem ko je morala komisija DZ za nadzor javnih financ v sredo zaradi odsotnosti predstavnikov vlade sejo prekiniti, so v SD danes opozorili na nespoštljiv odnos vlade do poslancev. Predsednika komisije Igorja Pečka so pozvali, naj čim prej skliče nadaljevanje seje.