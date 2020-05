Društvo Slojenčki priskrbelo EKG aparate za šest porodnišnic

Celje, 14. maja - V društvu Slojenčki nadaljujejo z zbiranjem sredstev in opremljanjem slovenskih porodnišnic. S pomočjo slovenskih podjetij, med katerimi je McDonald's Slovenija, so nabavili EKG aparate za porodnišnice v Postojni, Celju, Kranju, Brežicah, Mariboru in na Ptuju.