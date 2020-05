V SAB vztrajajo pri ideji o oblikovanju projektne vlade

Ljubljana, 14. maja - Iz opozicije prihajajo vsak dan ostrejše besede o koaliciji in konkretno premierju Janezu Janši. Predsednica SAB Alenka Bratušek je v današnji izjavi medijem dejala, da je vladi v dveh mesecih uspelo sproducirati afer za več kot dve leti. Po oceni SAB je zato edina pot do predčasnih volitev konstruktivna nezaupnica in oblikovanje projektne vlade.