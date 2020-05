V sredo nova okužba le v Ajdovščini

Ljubljana, 14. maja - V sredo do konca dneva so novo okužbo z virusom sars-cov-2 med slovenskimi občinami potrdili le v Ajdovščini. Tam so doslej tako skupaj zabeležili tri okužbe. Občin, kjer so doslej potrdili od eno do največ tri okužbe, je skupaj 79. Brez potrjeno okuženih pa je 58 od skupaj 212 občin.