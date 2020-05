V Črni gori nasilje na protestih proti pridržanju duhovnikov SPC

Podgorica, 14. maja - Zaradi pridržanja episkopa Srbske pravoslavne cerkve (SPC) v Črni gori Joanikija ter še sedmih duhovnikov SPC so v sredo zvečer v več mestih v Črni gori potekali protesti. Prišlo je do nemirov in spopadov s policijo, ki je proti protestnikom uporabila tudi solzivec. Poškodovanih je bilo 26 policistov, prijeli so več deset ljudi.