V opoziciji za razpravo o Logarjevem dopisu o pravosodju na seji odborov

Ljubljana, 14. maja - V opozicijskih LMŠ, SD, Levica in SAB zahtevajo sklic skupne nujne seje odborov DZ za zunanjo politiko in za pravosodje glede po njihovem mnenju nedopustnega napada predstavnikov vlade v mednarodnem okolju na medije in sodno vejo oblasti. Gre za zapis premierja Janeza Janše o medijih in dopis zunanjega ministra Anžeta Logarja glede pravosodja.