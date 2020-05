Pri 26-letniku z območja Mozirja zasegli konopljo

Mozirje, 14. maja - Žalski policisti so na območju Policijske postaje Mozirje v sredo opravili hišno preiskavo pri 26-letnemu moškemu. V stanovanjski hiši so v dveh ločenih prostorih našli dva šotora, v katerih je 26-letnik gojil konopljo. Med preiskavo so mu policisti zasegli več kot 20 sadik konoplje, 200 gramov posušenih vršičkov konoplje ter dve tehtnici.