Na FDV proti poseganju v avtonomijo novinarskega poklica

Ljubljana, 14. maja - Na katedri za novinarstvo fakultete za družbene vede so zaskrbljeni "zaradi različnih oblik podrejanja novinarstva ter poniževanja novinark in novinarjev, ki so z nastopom nove vlade postale del vsakdana". Poseganje v avtonomijo novinarskega poklica oži svobodo izražanja in namesto demokratičnega političnega komuniciranja širi enoumje, navajajo.