Največja raziskava o LGBTI opozarja na majhen napredek v Evropi

Bruselj, 14. maja - Več lezbijk, gejev, biseksualnih, transspolnih in interspolnih oseb (LGBTI) več ne skriva svoje spolne usmerjenosti in identitete, vendar se še vedno soočajo s strahom, nasiljem in diskriminacijo, kaže anketa Agencije EU za temeljne pravice. Anketa s 140.000 anketiranimi je največja doslej. V Sloveniji se odnos izboljšuje, a diskriminacija ostaja.