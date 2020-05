Velenjska občina z razpisom za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Velenje, 14. maja - Velenjska občina je danes objavila javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki so ga velenjski mestni svetniki potrdili na torkovi seji. Razpis je odprt do konca junija letos, oblikovani pa bosta dve prednostni listi, in sicer lista A brez lastne udeležbe in lista B z lastno udeležbo, so sporočili z občine.