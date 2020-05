V Evropskem parlamentu pozivi Bruslju k ukrepanju proti Madžarski zaradi odziva na covid-19

Bruselj, 14. maja - V današnji razpravi o odzivu Madžarske v epidemiji novega koronavirusa je več evropskih poslancev Evropsko komisijo in Svet EU pozvalo k ukrepanju proti tamkajšnji vladi. Na drugi strani so nekateri zatrjevali, da gre za ideološko razpravo in da se je treba posvetiti reševanju krize koronavirusa.