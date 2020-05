V Kentuckyju policisti ustrelili neoboroženo temnopolto reševalko na njenem domu

Louisville, 14. maja - Nov škandal povezan z nasiljem ameriških policistov je izbruhnil tudi v ameriški zvezni državi Kentucky, kjer so trije policisti marca na njenem domu ustrelili 26-letno neoboroženo reševalko Breonno Taylor. Po incidentu so bili polni izgovorov, vendar se je izkazalo, da je bil moški, ki so ga iskali, že v zaporu.