Od ponedeljka sprostitev večine omejitev pri prodaji blaga in storitev

Ljubljana, 13. maja - Vlada se je ob umirjanju epidemiološke situacije odločila s ponedeljkom spet omogočiti opravljanje vseh dejavnosti na področju ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom razen nekaterih storitev na področju turizma. Med drugim bodo lahko tako odprte vse trgovine, nastanitve do 30 sob in kampi, mogoča bo strežba v gostinskih lokalih.