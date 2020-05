Programi pripravništva dela zdravstvenih delavcev spet možni ob določenih pogojih

Ljubljana, 13. maja - Vlada je na večerni seji sprejela odlok, s katerim je dovolila izvajanje programov pripravništva zdravstvenih delavcev in sodelavcev, razen zdravnikov in zobozdravnikov, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji in je to izvedljivo na varen način. Če ni, se lahko prilagodijo, delodajalci pa pripravnika razporedijo na naloge, povezane s covidom-19.