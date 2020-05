Vlada sprostila športne aktivnosti, a ob upoštevanju zdravstvenih priporočil

Brdo pri Kranju, 13. maja - Vlada je na današnji seji sklenila, da s 23. majem sprosti večino športnih aktivnosti. Ob upoštevanju zdravstvenih priporočil bodo dovoljeni treningi in tudi rekreativna vadba v zaprtih prostorih, v kar pa še niso vključeni fitnes centri in podobni objekti. Po tem datumu bodo možni treningi in tekmovanja tudi v ekipnih športih.