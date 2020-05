S ponedeljkom sprostitev številnih ukrepov; odprte vse trgovine, strežba tudi v notranjih prostorih

Ljubljana, 13. maja - Vlada je na današnji seji sprejela vrsto odločitev, s katerimi se v ponedeljek sproščajo številni ukrepi, ki so veljali zaradi epidemije. Tako bodo lahko vrata odprle vse trgovine, gostinci bodo lahko stregli tudi v notranjih prostorih. Odpirajo se nastanitvene kapacitete do 30 gostov, ne pa še planinski domovi in večji hoteli ali hostli.