V SAB obsojajo Janšev zapis o medijih, poudarjajo pa tudi odgovornost novinarjev

Ljubljana, 13. maja - Zapis premierja Janeza Janše o medijih so danes obsodili tudi v opozicijski SAB, kjer jih je še posebej zmotilo to, da je objavljen na uradni spletni strani vlade. Obenem pa so v SAB opozorili tudi na odgovornost novinarjev in poudarili, da morajo mediji obdržati samokritičnost in spoštovati najvišje standarde novinarskega poročanja.