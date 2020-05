Avstrija odlikovala Verico Trstenjak

Ljubljana, 13. maja - Profesorica in nekdanja generalna pravobranilka na Sodišču EU Verica Trstenjak je za znanstvene zasluge na področju evropskega prava in kot priznanje prispevka za poglobitev odnosov med Avstrijo in Slovenijo prejela avstrijsko odlikovanje. Predsednik Alexander Van der Bellen jo je odlikoval s častnim križem za znanost in umetnost I. reda.