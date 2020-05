Prevozniki zahtevajo vključitev v tretji paket protikoronskih ukrepov

Ljubljana, 13. maja - Prevozniki sekcije za promet pri OZS so ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca pozvali, naj vlada v tretji paket protikoronskih ukrepov vključi njihovo panogo, sicer lahko po besedah predsednika sekcije Petra Piška pride do "nemirov in cestnih blokad". Vrtovec verjame, da bo vlada imela posluh za sektor, ki prispeva 17 odstotkov BDP.