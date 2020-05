Norveški državni naložbeni sklad iz etičnih in okoljskih vidikov v dezinvesticije

Oslo, 13. maja - Norveški državni naložbeni sklad, sicer največji na svetu, je iz etičnih in okoljskih vidikov na svojo črno listo dodal 12 novih podjetij, med njimi svetovna rudarska velikana Glencore in Anglo American. Med drugim je izvedel dezinvesticije iz več energetskih podjetij, ki se naslanjajo na premog, denimo iz RWE, AGL Energy in Sasola.