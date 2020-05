Blejski turizem goste vabi z dodatnimi storitvami in upa na nadaljnjo pomoč države

Bled, 13. maja - Blejski turizem se je s pandemijo novega koronavirusa znašel pred zgodovinskim izzivom. Bled bo krizo skušal preživeti s povezovanjem znotraj destinacije in v okviru regije, stavil bo na promocijo in upal na pomoč države. Ob zagonu različnih turističnih točk in aktivnosti pa se obrača na slovenske goste in jim ponuja več za isto ceno.