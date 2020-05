Številni lokali v Rimu bodo kljub rahljanju ukrepov ostali zaprti

Rim, 13. maja - V Italiji se bodo lahko prihodnji ponedeljek po več kot dveh mesecih znova odprle restavracije in bari, a okoli 400 gostinskih lokalov v Rimu bo ostalo zaprtih. Njihovi lastniki so se za to odločili zaradi strogih pravil za zajezitev širjenja novega koronavirusa, ki jih bodo morali poslej upoštevati, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.