Elektro Maribor v obnovitvena dela na daljnovodu od Lendave do Velike Polane

Murska Sobota, 13. maja - Elektro Maribor bo predvidoma v četrtek začel z večjimi obnovitvenimi deli na daljnovodu od Lendave do Velike Polane, zaradi katerih bo občasno lahko motena oskrba. Investicija je pomembna za kakovost in bo omogočila nadaljnji razvoj z možnostjo priključevanja novih odjemalcev in malih proizvajalcev električne energije, tudi samooskrbe.