Nujno zobozdravstveno pomoč v času epidemije poiskalo več kot 11.000 bolnikov

Ljubljana, 13. maja - Zobozdravniki so na vstopnih točkah med epidemijo covida-19 do torka obravnavali 11.613 bolnikov, med katerimi jih je bilo 81 sumljivih na okužbo z novim koronavirusom. Ob posebnih omejitvah, pod katerimi so znova zagnali vse zobozdravstvene storitve, pa bodo dnevno lahko obravnavali le sedem bolnikov, je pojasnil zobozdravnik Krunoslav Pavlović.