Nevladne organizacije: Še naprej bomo dajali glas okolju

Ljubljana, 13. maja - V okoljskih nevladnih organizacijah so kritični do torkove potrditve omejevanja njihovega delovanja na odboru DZ za infrastrukturo, okolje in prostor. Prepričani so, da gre za odpiranje vrat nepremišljenim in nezakonitim posegom v okolje in naravo. Odločeni so, da bodo še naprej predstavljali glas okolja in narave.