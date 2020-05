Bruselj predstavil smernice za oživljanje turizma

Bruselj, 13. maja - Evropska komisija je predstavila sveženj smernic v pomoč članicam EU pri postopnem odpravljanju omejitev potovanj in oživljanju turizma v pričakovanju poletne sezone. Rdeča nit je, da je treba pri ukrepanju upoštevati epidemiološki razvoj in načelo sorazmernosti, se tesno usklajevati in se izogniti vsakršni diskriminaciji, ki ni povezana z virusom.