Vlagatelji po t. i. prepolovitvi v pričakovanju rasti cene bitcoina

New York, 13. maja - Pri najbolj znani kriptovaluti bitcoin je v ponedeljek prišlo do težko pričakovanega t. i. halvinga oz. prepolovitve, ko se zmanjša nagrada za rudarjenje. Cena bitcoina naj bi se zdaj zvišala, potem ko je v minulih letih po vrtoglavi rasti in globokem padcu precej nihala. Letos je bitcoin sicer pridobil okoli 25 odstotkov.