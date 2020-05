Kino sezono v ZDA bo predvidoma 1. julija odprl triler z Russellom Croweom

Los Angeles, 13. maja - Hollywoodski studii in kinematografi so v zadnjih tednih upali, da se bo filmska industrija julija vrnila v svoje tirnice in da bo občinstvo željno obiskati kinodvorane. Ne glede na to, ali se bo to uresničilo, je družba Solstice Studios napovedala, da bo 1. julija začela prikazovati psihološki triler Unhinged z Russellom Croweom v glavni vlogi.