Boeing tudi aprila brez enega samega naročila

New York, 13. maja - Ameriški proizvajalec letal Boeing aprila ni dobil nobenega novega naročila letal, pač pa so mu kupci odpovedali 108 že naročenih letal. Letos je Boeing strankam dostavil le 56 letal, od tega šest v aprilu. Konkurenčni Airbus je aprila dobil devet naročil in dostavil 14 letal.