Trump izgublja ključno kategorijo volivcev, ki mu je leta 2016 pomagala do zmage

New York, 13. maja - Ameriški predsednik Donald Trump glede na anketo univerze Monmouth izgublja podporo ključne kategorije volivcev, zaradi katere je tesno zmagal na predsedniških volitvah leta 2016. To so volivci, ki sovražijo tako demokratskega kot republikanskega kandidata, na koncu pa volijo za tistega, ki ga sovražijo manj.