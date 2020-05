Odbor DZ za spoštovanje kodeksa zdravniške etike

Ljubljana, 12. maja - Odbor za zdravstvo je s sklepom obsodil dejanja in izjave, ki vzbujajo dvom o moralno-etični drži zdravnikov v skladu s Hipokratovo prisego, kodeksom zdravniške etike in ženevsko deklaracijo Svetovnega zdravniškega združenja. Zdravniška zbornica pa naj zdravnike pozove k ravnanju, ki bo varovalo neodvisnost izvajanja zdravniške službe, so sklenili.