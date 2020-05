Madžarsko vrhovno sodišče potrdilo odškodnino za romske učence

Budimpešta, 12. maja - Madžarsko vrhovno sodišče je danes potrdilo izplačilo odškodnine romskim učencem iz kraja Gyöngyöspata zaradi segregacije. Lokalne oblasti in šola morajo sedaj 62 pripadnikom manjšine, ki so bili žrtve segregacije med letoma 2004 in 2017, plačati skupno 100 milijonov forintov (okoli 285.000 evrov).