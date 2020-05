V opoziciji obsodbe Janševe kolumne o medijih in Logarjevega dopisa Bruslju o pravosodju

Ljubljana, 12. maja - V opoziciji ponedeljkov zapis premierja Janeza Janše na vladni spletni strani o medijih in spremni dopis zunanjega ministra Anžeta Logarja k medresorskemu poročilu o vladavini prava v Sloveniji označujejo kot nesprejemljiv. Glede slednjega so se dogovorili, da zahtevajo sklic seje odborov DZ za zunanjo politiko in za pravosodje, so povedali v SD.