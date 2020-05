Nekdanjega člana Reala priprli zaradi drog

Madrid, 12. maja - Policija v Madridu je zaradi preprodaje drog pridržala Edwina Conga, nekdanjega kolumbijskega nogometnega reprezentanta in tudi člana madridskega Reala. V obsežni akciji so policisti aretirali še devet ljudi, 43-letnega Congo pa so po zaslišanju že izpustili, poroča francoska tiskovna agencija afp.