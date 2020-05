Zavod za blagovne rezerve z Geneplanetom podpisal sporazum o ventilatorjih, podjetje Acron pozval k spremembi cen

Ljubljana, 12. maja - Zavod za blagovne rezerve je danes s podjetjem Geneplanet podpisal sporazum glede vračila nekaterih že dobavljenih ventilatorjev in prekinitvi pogodbe za še nedobavljene. Vračilo denarja pričakujejo v osmih dneh. Podjetje Acron pa so pozvali k modulaciji cen in dobavnih rokov za zaščitne maske, so pojasnili za STA.