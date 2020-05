Podobnik: SLS je danes trdna in enotna stranka

Ljubljana, 12. maja - SLS je v svojem delovanju dosegla vzpone in padce, danes pa je stranka notranje trdna in enotna, je v sporočilu za javnost ob obletnici ustanovitve stranke poudaril predsednik Marjan Podobnik. Izpostavil je, da ima stranka največje število županov in državnih svetnikov ter je ena od petih strank z evropskim poslancem.