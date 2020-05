ZDA ob ukrepih proti koronavirusu aprila z deflacijo

Washington, 12. maja - Ukrepi proti koronavirusu so v ZDA aprila povzročili velik padec cen in inflacija se je na mesečni ravni spremenila v deflacijo, ker so bili Američani večinoma doma, denar pa so zapravljali le za najnujnejše, kot je hrana. Indeks, ki spremlja cene v živilskih trgovinah, pa je medtem krepko narasel.