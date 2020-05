24ur: Tožilec zavrgel ovadbo zoper Pahorja, Tonina in Hojsa

Ljubljana, 12. maja - Državni tožilec Srečko Hočevar je zavrgel ovadbo celjskega odvetnika Boštjana Verstovška zoper predsednika Boruta Pahorja ter notranjega in obrambnega ministra Aleša Hojsa in Mateja Tonina, ker so brez zaščitne opreme hodili ob Kolpi. Meni, da jim ni moč očitati, da je njihova opustitev ukrepov povzročila širjenje bolezni, poroča portal 24ur.