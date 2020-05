Skakalci začeli trenirati, minula sezona prinesla 100.000 evrov izgube

Ljubljana, 12. maja - Po sprejetju odloka vlade o zagonu slovenskega športa so trenirati začeli tudi smučarski skakalci in skakalke. Smučarska zveza Slovenije (SZS) pa je v ponedeljek sporočila, da je sezona v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji prinesla 100.000 evrov izgube, a da bodo s svetovnim prvenstvom v Planici in tekmami za svetovni pokal pokrili izgubo.