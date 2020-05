113-letna Španka prebolela covid-19

Madrid, 12. maja - Domnevno najstarejša Španka, 113-letna Maria Branyas, je kljub visoki starosti prebolela koronavirusno bolezen 19, ki je v njeni državi zahtevala skoraj 27.000 življenj. "Stara je 113 let. Prebolela je bolezen in se počuti zelo dobro," so sporočili iz doma za ostarele v katalonskem mestu Olot, kjer živi že okoli 20 let.